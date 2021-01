Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen: “Ik kan niet vooruitlopen op de zitting, maar het ziet er alleszins niet goed uit”.

Valt vandaag het doek over het amateurvoetbal? Daarover moet de crisiscel van de KBVB zich uitspreken, maar een andere uitweg dan de competities in de lagere reeksen stopzetten en er een blanco seizoen - zonder stijgers of dalers - van maken, lijkt er niet meer. Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, mag het dus opnieuw komen uitleggen. “Als je vaak met je gezicht op tv komt, denken veel mensen dat jij degene bent die dat allemaal alleen beslist. Gelukkig is dat niét het geval”, zegt de 43-jarige advocaat uit Lier.