Geraakt Club Brugge verlost van Emmanuel Dennis? Bundesligaclub Keulen wil hem huren, Club antwoordt positief

Club Brugge heeft positief geantwoord op een verzoek van FC Keulen om Emmanuel Dennis te huren tot het einde van het seizoen. De Duitse Bundesligaclub van ex-Anderlecht-verdediger Sebastiaan Bornauw is op zoek naar aanvallende versterking en kan op de valreep de droom van Dennis waarmaken om naar een buitenlandse competitie uit te wijken.

Aangezien het om een huur gaat wordt hij in principe niet vervangen in de kern. Club was wel al op zoek naar een vervanger van de naar Monaco vertrokken Krépin Diatta. Het vertrek van Dennis betekent niet noodzakelijk dat er nu twee nieuwe flankspelers worden gezocht want eerder kwam Noa Lang en er is ook nog David Okereke die op de rechtse flank met zijn snelheid kan depanneren.

Dennis wilde na vorig seizoen reeds vertrekken en zo zijn twee CL-goals op het veld van Real Madrid verzilveren. Maar corona en de verstoorde markt gooide roet in het eten voor de ambitieuze aanvaller zodat hij verplicht werd in West-Vlaanderen te blijven. Het zorgde voor een nukkige speler - remember het busincident bij het vertrek naar de CL-match in Dortmund - die dit seizoen nog maar een schim was van zichzelf en meer op de bank zat of naast de kern viel dan dat hem lief was. FC Keulen lijkt hem nu de reddingsboei toe te werpen. De Duitse traditieclub staat voorlopig zestiende en wil absoluut de playoffs voor degradatie vermijden.