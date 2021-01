Start van onderhandelingen tussen Turkije en Griekenland over territoriale claims inzake aardgasexploratie

Turkije en Griekenland zijn maandag in Istanboel voor het eerst sinds 2016 rond de tafel gaan zitten om te praten over de gasexploratie van de Turken. Dat melden Turkse bronnen.

De relatie tussen Griekenland en Turkije is gespannen. Athene beschuldigt Ankara ervan illegaal naar gas en olie te zoeken bij Griekse eilanden, terwijl Turkije beweert in zijn recht te staan. Er zijn meerdere incidenten geweest tussen marineschepen van de buurlanden, die onder internationale druk wel hebben toegezegd om tafel te gaan te zitten.

De Grieken gaan er met optimisme en zelfvertrouwen heen, zei premier Mitsotakis woensdag nog, maar met “nul naïviteit”. Griekenland wil alleen praten over afbakening van de maritieme zones in de Egeïsche en Middellandse Zee, terwijl Turkije ook wil spreken over het luchtruim en de status van een aantal eilanden in de Egeïsche zee.

Van 2002 tot 2016 hielden Ankara en Athene zestig gespreksronden.