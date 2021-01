Politie waarschuwt voor nieuw gadget van winkeldieven: met een druk op de knop wordt alarm uitgeschakeld

Het ziet er een beetje uit als een afstandsbediening en is niet groter dan een pakje sigaretten. Toch kan deze jammer winkeliers hopen geld kosten. Want winkeldieven schakelen er probleemloos het alarm mee uit zodat ze ongemerkt met hun buit kunnen vertrekken.

De politie van Brussel heeft recent winkeldieven betrapt in een grote kledingzaak in het centrum van de stad. De daders gingen met een winterjas naar buiten zonder te betalen. En het alarm ging vreemd genoeg niet af. Gelukkig had een winkelbediende het gezien en werden de daders gestopt door veiligheidspersoneel.

De politie werd er bij gehaald en die wisten zelf niet goed wat ze zagen. Toen zij met de bewuste jas naar buiten stapten, ging het alarm aan de uitgang wel af. Wat bleek nu, de daders hadden een jammer op zak. Met een eenvoudige druk op een knopje werd het signaal tussen het alarmpoortje aan de uitgang en de veiligheidsknop die aan kledingstukken wordt vastgemaakt, onderbroken.

Hoe vaak de daders het toestel eerder al gebruiken is niet duidelijk. Maar de politie gelooft niet dat ze aan hun proefstuk toe waren. Er wordt nu onderzocht waar ze de jammer hebben gekocht maar alle sporen leiden naar het internet.

Zowel de beroepsfederaties Mode Unie (kleding,schoenen, accessoires) als Fedelin (lingerie) heeft er geen weet van dat het toestelletje eerder is opgedoken in winkels in ons land.

De truc met aluminiumfolie die aan de binnenkant van een boodschappentas wordt bevestigd, kennen ze wel.

“Het neutraliseren van RFID-tags in kledingstukken is vooral een probleem is van de grote winkelketens, waar klanten zelf kleding uit de rekken halen en zelf passen, zonder verkoopster erbij, en waarbij er anti-diefstal-antennes staan aan de uitgang”, zegt Filip Horemans van Unizo.

De Antwerpse politie betrapte een jaar of vijf gelden al eens een winkeldief in de Kammenstraat met zo een alarmneutralisator. Toen bleek het toestel op een Nederlandse website te zijn gekocht en werden alle handelaars verwittigd dat ze er extra alert moesten voor zijn.