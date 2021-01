Te weinig effectieve tandpasta’s volgens Test Aankoop

Volgens Test Aankoop zijn er te weinig effectieve tandpasta’s op de markt. Uit een studie van de consumentenorganisatie blijkt dat slechts zes van de 17 geteste tandpasta’s aan de basiseisen voldoen.

“Een goede tandpasta bevat precies de juiste hoeveelheid fluoride, verwijdert tandplak en vlekken, zonder het tandglazuur aan te tasten. Van de 17 door Test-Aankoop geteste tandpasta’s voldoen er slechts 6 aan deze basiseisen”, klinkt het bij de consumentenorganisatie.

Het fluoridegehalte in tandpasta moet precies juist zitten: hoog genoeg om effect te hebben, maar ook niet te hoog om niet het risico te lopen dat de tanden zouden verkleuren (vooral bij kinderen). Voor volwassenen is het ideale niveau 1450 ppm. In het onderzoek van Test Aankoop halen er slechts zes die drempel. Bij twee wordt de wettelijke limiet zelfs overschreven: Elmex anti-cariës professional en Apivita.

Maar er zijn ook twee tandpasta’s die bij lange na niet het aanbevolen fluoridegehalte bevatten. Het gaat dan om Everyday tandpasta met fluoride en Sensodyne Complete Protection.

Slijtage

Ook zouden zes van de 17 geteste tandpasta’s te veel schuren, zegt Test Aankoop. Een van hen, Oral-B, zelfs in belangrijke mate.

Volgens Test Aankoop bevatten ook alle tandpasta’s, met uitzondering van Signal Integral 8 Complete, ten minste één allergeen. En negen tandpasta’s bevatten ook natriumlaurylsulfaat, een stof die de genezing van aften tegengaat. Maar dit is alleen van belang als u regelmatig last heeft van aften. Tenslotte bevatten de meeste tandpasta’s ook titaniumdioxide, een kleurstof die de pasta witter maakt en ervan wordt verdacht kankerverwekkend te zijn, vooral bij inademing. Denttabs, Meridol en Oral-B zijn er echter vrij van.

Milieu-impact

Voor de allereerste keer heeft Test Aankoop ook de milieu-impact van tandpasta’s geëvalueerd. Ze controleerde het effect van de tandpasta op het milieu door na te gaan of de tandpasta schadelijke ingrediënten en microplastics bevat of ze een tweede verpakking hadden en hoeveel van het product in de verpakking achterbleef. Colgate en Meridol buisden op de test omdat zij respectievelijk zinkoxide en gehydrogeneerde castorolie PEG 40 bevatten, twee ingrediënten die bijzonder schadelijk zijn voor het milieu. Twee producten, Oral-B en Sensodyne Complete Protection, bevatten dan weer microplastics. Tenslotte zitten 12 van de 17 tandpasta’s in een overbodige kartonnen doos. Er is volgens Test Aankoop dan ook nog veel werk aan de winkel.