Belg wordt gemiddeld 20 keer per jaar dronken

Belgen worden gemiddeld 20,9 keer per jaar dronken. Dat blijkt uit de Global Drug Survey. En daarmee zitten we zo (bijna) perfect op het internationale gemiddelde. Slechts 14 procent gaf aan het afgelopen jaar niet zat te zijn geweest.

Met een gemiddelde van 20,9 keer per jaar zitten de Belgen mooi in het midden. Dat blijkt uit de Global Drug Survey. Zij bevroegen het alcoholgebruik van 90.000 mensen uit 25 verschillende landen. En uit die bevraging blijkt dat het globaal gemiddelde op 20,8 keer ligt. In België zitten we daar dus net boven. Maar er zijn landen die het een pak slechter doen. In Schotland, Engeland zitten ze respectievelijk aan 33,9 en 33,8 keer op een jaar tijd. Bij de besten van de klas zijn Colombia (6,5 keer), Argentinië (6,9 keer) en Portugal (9,3 keer).

Uit de bevraging blijkt ook dat 16 procent van de bevraagden in het afgelopen jaar geen enkele keer dronken zijn geweest. In België gaat dat over 14 procent.

Mannen onder de 25 jaar zijn het vaakst zat (28 keer) en vrouwen boven de 25 het minst (12 keer). Maar vrouwen onder de 25 jaar zijn wel de groep die het vaakst medische hulp nodig hebben na overmatig drinken. Het gaat om één op dertig.

Drugs

Verder werd er ook gevraagd naar ander druggebruik. Daarvoor werden de antwoorden van 110.000 mensen uit 25 landen gebruikt. 94 procent van de bevraagden gaf aan in het afgelopen jaar alcohol te hebben gedronken. 64,5 procent gebruikte cannabis en 60,8 procent een andere vorm van tabak. Heroïne is globaal genomen de minst gebruikte drug. Die werd door slechts 1,3 procent van de bevraagden gebruikt.