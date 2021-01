Kompany: “Eén, twee of drie spitsen? We moeten gewoon tegen 200 km per uur blijven spelen”

Anderlecht scoorde in 2021 maar één veldgoal in vier wedstrijden. Morgen tegen Moeskroen moet die ban gebroken worden. Steeds vaker wordt geopperd dat paars-wit met twee spitsen - Nmecha en Diaby - moet gaan voetballen. Vincent Kompany overweegt om Diaby erin te gooien, maar verandert hij echt zijn tactiek? “Met verschillende profielen kan ik mijn ploeg offensiever of defensiever laten spelen”

Na de 4 op 12 in 2021 moet Anderlecht morgen winnen op het veld van Moeskroen. Wie zal er voor de doelpunten zorgen? “Misschien creëren we nu minder kansen en scoren we toch meer”, aldus Vincent Kompany. “Voor het individueel vertrouwen is het belangrijk dat die goals eens vallen, maar het is een kwestie van tijd. Op training kunnen de jongens het en we voetballen genoeg mogelijkheden bijeen. Tegen Waasland-Beveren schoten we 26 keer op doel en daarvan waren 9 ballen binnen het kader. We moeten gewoon de druk hoog houden en progressie boeken in de afwerking.”

Misschien vallen de doelpunten wel als Kompany met twee echte spitsen gaat voetballen. Een duo Nmecha-Diaby zou kunnen werken, maar wie moet er dan uit? Een flankaanvaller als Amuzu of Mukairu of toch Vlap? Of is een systeem met twee aanvallers te offensief en te risicovol? “Eén, twee of drie spitsen...Het is de animatie op het veld die telt. Als ik Diaby op de tien zet heb ik een offensievere tien, zet ik er Cullen dan is het defensiever en Vlap is een mengeling van de twee. Met verschillende profielen in mijn elftal kan ik bijsturen. Het belangrijkste is dat de speler weten hoe ze moeten beweging en hoe ze de bal snel kunnen recupereren bij balverlies. We moeten vooral tegen 200 km per uur blijven voetballen.”

Het ziet er dus niet naar uit dat Vincent Kompany op Le Canonnier echt zijn tactiek zal aanpassen. Dezelfde posities zullen mogelijk wel ingevuld worden door andere namen. “De energie blijft belangrijk. Moeskroen is geen ploeg waartegen je véél kansen creëert en dus zullen we een zekere efficiëntie nodig hebben. Misschien zal het terrein er zwaar bijliggen, maar dat is geen excuus. Oké, in ons eigen stadion investeerden we in een perfecte grasmat omdat dat ons spel ten goede komt, maar zo’n velden vind je niet overal. Dat is ook een mentale kwestie.”

Beperkt kopspel

Nog een probleempje is dat het wapenarsenaal van RSCA beperkt blijft. De Brusselaars scoorden dit seizoen maar één keer met het hoofd. Dimata op een voorzet van Trebel. Er komen ook weinig flankvoorzetten die worden binnengekopt. “Anderlecht overleeft momenteel dankzij zijn jeugdacademie”, legt Kompany uit. “Die jongens zijn opgeleid met voetbal over de grond. Dat hun kopspel minder goed is, is een lacune. We werken daar hard aan opdat het ook een aspect in ons spel kan worden. Op defensief vlak is het al fel verbeterd, maar offensief is het een werkpunt. Ikzelf kon ook niet koppen toen ik in de A-ploeg kwam, maar ik heb het bijgeschaafd.”