Zoon van Joachim Coens (CD&V) slaakt noodkreet op Twitter: “Ik weet oprecht niet meer hoe lang ik dit volhoud”

“Ik weet oprecht niet hoe lang ik dit nog volhoud”, schrijft Felix Coens, zoon van CD&V-voorzitter Joachim Coens, op Twitter. In enkele tweets geeft hij aan dat zich altijd aan de regels gehouden heeft, maar dat het toch op de tanden bijten is.

“Ik heb mij altijd goed aan de maatregelen gehouden. Ik heb de mooiste momenten van mijn laatste humaniora en het eerste jaar unief moeten missen. Toch voelde het altijd alsof ik niet in de positie was om te klagen”, schrijft hij. “Het duurt maar efkes, ik moet op mijn tanden bijten, het kan erger, ik heb een goede thuissituatie... bleef ik mezelf vertellen. Ik was optimistisch en dacht dat het over zou gaan. Dat als we dit allemaal samen volhouden dat het in orde zou komen. Maar ik weet oprecht niet hoe lang ik dit nog volhoud. Ik voel me een nope, ik loop rond in mijn studentenstad en ik ken er niemand, leg mijn examen af en ken geen enkele studiegenoot. Ik zit elke dag te blokken, maar heb niets om naartoe te leven.”

“Een lesvrije week die ik moet doorbrengen met mijn enige knuffelcontact, die ik niet beu mag worden, want ik mag niet zomaar wisselen. Ik heb angst, angst dat ik hier niet uit weg raak, dat ik in dit isolement vast raak.”

“Er was iets om naar te streven, een gevoel dat het wel goed komt, dat is compleet weg. We zijn nog in de lockdown van de 2de golf en de 3de zit er al aan te komen. Het vaccineren vertraagt continu & niemand kan mij zeggen wanneer dit ophoudt. Ik heb vrienden al een jaar niet meer gezien”

“Ik heb het gevoel dat ik ze aan het verliezen ben. Ik wil niet zagen, ik vind niet dat ik meer recht heb om te klagen, integendeel. Ik wil geen steun krijgen, ik wil niet horen dat het erg is, dat weet ik zelf ook wel. Ik heb het verdomd lastig en het enige wat ik wil is een doel om naar te streven”