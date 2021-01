Boete voor bakker die te veel koffiekoeken en brood vervoert

Mechelen / Willebroek - Bij Wodca-controles van de politie Mechelen-Willebroek werden afgelopen weekend twintig bestuurders betrapt die onder invloed waren van alcohol of drugs. De politie hield ook tal van andere controles. Daarbij werd onder andere de bestuurder van een bestelwagen gevuld met brood en koffiekoeken beboet.

Veertien bestuurders bleken te diep in het glas te hebben gekeken en vijf automobilisten waren onder invloed van drugs. Een persoon bleek dan weer onder invloed te zijn van beide. Hij vertelde de politie dat hij op een familiefeestje bij zijn schoonouders slechts een glas had gedronken, maar had 1,8 promille alcohol in zijn bloed. Hij testte bovendien positief op het gebruik van cocaïne. “Zelfs voor beide inbreuken apart zou hij zijn rijbewijs moeten inleveren, maar dat had hij niet op zak. De wagen werd daarom geïmmobiliseerd tot wanneer het rijbewijs is ingeleverd”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Ook vijf andere bestuurders die positief testten op cannabis, cocaïne of amfetamines zijn hun rijbewijs voor minstens vijftien dagen kwijt, net als een vrouw die 1,8 promille alcohol in haar bloed had. Tien bestuurders kregen een rijverbod voor zes uur. Een van hen was een fietser die te veel gedronken had en tegen de lamp liep omdat zijn achterlicht niet werkte. Een automobilist werd dan weer voor de derde keer in amper twee maanden tijd betrapt en wordt gedagvaard voor de politierechtbank. Drie bestuurders raakten hun rijbewijs voor drie uur kwijt.

Koffiekoeken

Een bestuurder kreeg een boete van 1.500 euro omdat hij een grote lading koffiekoeken en brood vervoerde, maar niet over de juiste vergunningen beschikte. Twee lichte vrachtwagens bleken dan weer te zwaar geladen. Een ervan vervoerde een grote hoeveelheid quiches en taarten. “De camionette was 202 kilogram of 6% overladen”, zegt Van de Sande. “Nochtans had hij al op negen van de elf voorziene plaatsen zijn lading afgeleverd. Er werd een andere bestelwagen opgeroepen om de lading over te nemen.”

Een deel van de quiches en taarten. Foto: Politie Mechelen-Willebroek

Op de Zandpoortvest werden 34 fietsers gecontroleerd. Acht van hen waren niet in orde met hun verlichting en kregen een boete en een setje fietslichtjes. Zeven fietsers werden geverbaliseerd omdat ze aan de verkeerde kant van de straat fietsten. Verder waren er nog vijftien boetes voor het negeren van de avondklok en werd een persoon onderschept die te voet probeerde te vluchten bij een alcoholcontrole. Hij bleek drugsattributen in zijn auto te hebben liggen. De attributen en de gsm’s van hem en zijn twee broers, die ook in de auto zaten, werden in beslag genomen.