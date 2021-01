OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme pleit voor sluiting scholen

In het verleden pleitte OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme al meerdere keren voor de sluiting van de scholen. En nu er heel wat scholen in quarantaine moeten door uitbraken, herhaalt hij dat pleidooi.

“Het gaat over welke rol kinderen, die het virus ook asymptotisch kunnen dragen, spelen in de transmissie in de gemeenschap. Je moet, en dat is de conclusie waar ze in Duitsland toe gekomen zijn, eigenlijk om die transmissieketen te breken ook de scholen sluiten”, zegt hij bij Radio 1.

Op Twitter schreef de onderwijsexpert ook al: “Je moet vandaag maatregelen nemen om een ramp later te snel af te zijn”, schrijft hij. “Scholen sluiten is net de moeilijkste weg, niet de gemakkelijkste. Het verplicht immers om creatief na te denken over flexibele oplossingen om het leren en welbevinden buiten de institutionele context van de school vorm te geven.”

“Maar, zoals men in Duitsland en de UK goed beseft, scholen minstens gedeeltelijk sluiten is nodig om de transmissieketen te breken, zelfs in scholen waar er geen uitbraken vastgesteld worden.”