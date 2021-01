Werkgevers waarschuwen voor banenverlies bij hogere lonen: “Vakbonden moeten eens goed voor de spiegel staan”

Nieuwe cijfers die waarschuwen voor een golf aan faillissementen en banenverlies, sterken de werkgevers in hun standpunt dat er geen ruimte is voor meer loon. “De vakbonden moeten eens goed voor de spiegel staan”, vindt VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.

Het overleg over de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar is al voorbij voor het goed en wel begonnen is. Een loonnorm die ruimte biedt voor 0,4 procent meer loon bovenop de index is voor de vakbonden onbespreekbaar, zo lieten ze vorige week weten. Overleggen heeft geen zin meer. De bonden rekenen op de progressieve partijen binnen de regering De Croo om in die sectoren die het goed doen, hogere lonen te kunnen onderhandelen.

Nieuw cijfers van informatiekantoor Graydon geven de werkgevers extra munitie. Een derde van de bedrijven verkeert in acute nood en meer dan 100.000 bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren, verkeren vandaag in financiële moeilijkheden.

Cijfers om van te bekomen, vindt VBO-topman Timmermans. De bedrijven nog eens met hogere lonen opzadelen, zou naast een solvabiliteits- en failissementencrisis ook nog eens een competitiviteitscrisis zorgen. “Dat is een bijzonder zware cocktail”, waarschuwt Timmermans.

Argumenten van de vakbonden dat sommige sectoren het wel goed doen en ruimte hebben voor meer loon, worden door het VBO van tafel geveegd. De nieuwe cijfers tonen aan dat “alle sectoren in min of meerdere mate door de crisis zijn getroffen”, stelt het VBO.

De vakbonden moeten volgens Timmermans dan ook voor de spiegel staan. “Willen ze een bijzonder asociaal interprofessioneel akkoord dat jobvernietigend zal werken, of wil men een akkoord dat jobs wil behouden”?