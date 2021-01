Argentijnse aanvaller Gaich op de Antwerp-radar, maar Vercauteren twijfelt: “Niet zeker dat hij direct iets kan betekenen”

Met Adolfo Gaich (21) heeft Antwerp een felbegeerde diepe spits op het oog. De Great Old wil de Argentijn van het Russische CSKA Moskou huren, maar Frank Vercauteren twijfelt over diens inzetbaarheid.

“We zijn ermee bezig, maar er is niets definitief”, liet de Antwerp-coach maandagmiddag verstaan. “Ik wil absoluut zeker zijn dat hij direct iets extra kan betekenen. Zolang dat niet het geval is, blijft zijn komst een vraagteken, en zien we met het management wat we ermee doen.”

“Ik twijfel eraan of hij onmiddellijk inzetbaar is, aangezien hij bij CSKA Moskou weinig speelde (451 minuten tot dusver, red.) Plus ze komen uit een vakantieperiode van vier weken. Ze trainen wel hard en spelen wat oefenmatchen, maar ze zitten in het begin van hun herneming. Laat ons zeggen dat dit niet de beste periode is om iemand uit de Russische competitie, die pas volgende maand hervat, te halen.”

Gaich was eerder in beeld bij Club Brugge maar tot een transfer naar de landskampioen kwam het uiteindelijk niet.