Officieel: Anderlecht vindt oplossing voor Ognjen Vranjes en stalt verdediger zes maanden bij Charleroi

Anderlecht verhuurt Ognjen Vranjes de komende zes maanden aan Charleroi. Dat maakten de Carolo’s maandag bekend.

Eerder raakte al bekend dat Anderlecht met zijn explosieve verdediger de markt was opgegaan, maar Charleroi leek te opteren voor een Belgische verdediger. Van die piste zijn de Carolo’s dus afgestapt.

De 31-jarige international ligt in het Astridpark nog tot medio volgend jaar onder contract, maar kwam er dit seizoen niet verder dan vier competitiewedstrijden - allemaal in het begin van het seizoen - en mocht er dus vertrekken.

Enfant terrible

Vorig seizoen werd het enfant terrible al eens uitgeleend aan zijn ex-club AEK Athene. De Bosniër was in januari 2019 naar de Anderlechtse B-kern gestuurd, nadat hij zich onmogelijk had gemaakt na meerdere extra-sportieve incidenten. Hij steunde onder meer hooligans die een brandbom hadden gegooid, bleek een fascistische tattoo te dragen en een model beschuldigde hem van stalking en het uiten van doodsbedreigingen. Ook de uitleenbeurt aan AEK werd geen onverdeeld succes en dus keerde Vranjes vorige zomer terug naar de Belgische hoofdstad.

Na een schitterend seizoensbegin is Charleroi met de recente nul op vijftien zwaar teruggeslagen in de eigen competitie, richting de achtste plaats. Komende speeldag is OHL de tegenstander op Mambourg.