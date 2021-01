Rusland boos over rol van Amerikaanse ambassade en internetgiganten bij protesten tegen arrestatie Navalny

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken heeft maandag bij de Amerikaans ambassadeur geprotesteerd over de rol van de Amerikaanse ambassade en internetgiganten bij de betogingen die zaterdag over heel Rusland tienduizenden mensen op de been brachten.

De woordvoerster van de Russische diplomatie, Maria Zakharova, bevestigde dat Russisch viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Riabkov hevig geprotesteerd heeft in een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur John Sullivan. Rusland verwijt de ambassade dat ze, via haar website en sociale media, illegale handelingen in Russische steden zou hebben bevorderd.

De ambassade had Amerikanen zaterdag opgeroepen om zich terughoudend op te stellen bij de protesten ter ondersteuning van Kremlin-criticus Alexej Navalny, en had daarbij de steden vermeld waar deze plaatsvonden. Ze had echter ook verklaard dat ze “het recht op vrije meningsuiting en het recht om vreedzaam te demonstreren” steunt.

Verder verklaarde Zakharova dat Moskou de rol van de Amerikaanse digitale actoren, die de afgelopen maanden al onder druk stonden en meerdere malen beboet werden, zou onderzoeken. “We werken hard aan de manier waarop Amerikaanse internetplatforms bijdragen aan inmenging in wat in ons land gebeurt”, zei ze.

Sociale netwerken, zoals Instagram of YouTube, maar ook het Chinese TikTok, zijn in Rusland een forum geworden waar vaak wordt opgeroepen tot protest.