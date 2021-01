Aantal ongevallen door vuurwerk tijdens eindejaar fors gedaald, maar toch nog slachtoffers

Het aantal ongevallen met vuurwerk is tijdens de voorbije eindejaarsperiode fors teruggelopen: een daling met zo’n 80 procent vergeleken met de vorige eindejaarsperiode. Maar ondanks de avondklok en het vuurwerkverbod liepen nog altijd 21 mensen letsels op en vielen er twee dodelijke slachtoffers. Dat meldt de Stichting Brandwonden maandag.

Stichting Brandwonden registreert al een paar jaar de vuurwerkongevallen tijdens de kerst- en nieuwjaarperiode. De voorbije twee jaar zagen spoedgevallendiensten en brandwondencentra een opvallende toename. Telkens eisten ongevallen met vuurwerk meer dan honderd slachtoffers: 108 in 2018-2019 en 102 in 2019-2020. Dat cijfer lag zo’n 30 procent hoger dan de jaren voordien.

De voorbije eindejaarperiode viel in volle coronacrisis. Naast een avondklok kondigde de overheid ook een vuurwerkverbod af. “Het aantal ongevallen met vuurwerk nam fors af: we registreerden een daling met zo’n 80 procent”, zegt Stefaan Lauwaert van Stichting Brandwonden. “Maar zelfs een avondklok én een vuurwerkverbod konden niet verhinderen dat er nog altijd 21 mensen gewond raakten door vuurwerk en twee mensen om het leven kwamen.”

Vooral steden

Vooral in de grote steden omzeilden mensen het vuurwerkverbod en de avondklok. Een deel van de slachtoffers kwam al voor middernacht in het ziekenhuis terecht. De meeste van de 21 slachtoffers moesten verzorgd worden voor brandwonden, vooral aan het handen en in het aangezicht. Vier mensen liepen oogletsels op, bij één iemand werd gehoorschade vastgesteld.

Stichting Brandwonden pleit al jaren voor een algemeen verbod op de verkoop en het gebruik van vuurwerk. “Dus niet alleen in coronatijden. Dat verbod moet gepaard gaan met strenge controles op illegaal vuurwerk”, benadrukt Lauwaert.

Illegaal vuurwerk

Bij acht op de tien ongevallen was illegaal vuurwerk de boosdoener. Door het verbod op de verkoop van vuurwerk in de winkel is het aandeel van illegaal vuurwerk veel groter dan de voorbije jaren. Opvallend is dat niet het verkeerde gebruik van vuurwerk de belangrijkste oorzaak is van ongevallen, zoals dat de voorbije jaren steevast het geval was, maar wel slecht werkend vuurwerk.

Het rechtstreekse verband is moeilijk aan te tonen, maar de stichting heeft sterke aanwijzingen dat illegaal vuurwerk ook vaak vuurwerk is dat slecht werkt. “Dat maakt het extra gevaarlijk. Een vuurwerkverbod is de noodzakelijke eerste stap, maar de overheid moet ook het illegale circuit lamleggen. Zeker in de grensstreek met Nederland is veel strenger toezicht nodig.”