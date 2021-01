President Biden wil dat Amerikaanse overheid meer producten van eigen bodem koopt

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gaat maandag het decreet ‘Buy American’ ondertekenen, waarmee hij de federale overheid en alle federale agentschappen gaat vragen om meer Amerikaanse producten aan te kopen. De bedoeling is om de nationale productie op te krikken en jobs te redden, bevestigt een raadgever van het Witte Huis.

De essentie van het decreet is om indien mogelijk de voorkeur te geven aan producten van Amerikaanse makelij. Dat is al jaren de richtlijn bij de federale overheid, maar werd niet consequent toegepast. Het gaat nochtans om een budget van 600 miljard dollar per jaar, schrijven Amerikaanse media, wat dus wel degelijk het verschil kan maken voor Amerikaanse bedrijven.

In het verleden werden producten nog als “made in America” beschouwd, terwijl ze slechts voor de helft uit materiaal uit eigen land bestonden. Biden zou dat aandeel willen opkrikken, al is niet duidelijk hoeveel. Met zijn decreet zouden ook een aantal achterpoortjes die de overheidsdiensten nu nog gebruiken, worden gesloten.

Via een gecentraliseerde website zullen Amerikaanse bedrijven ook zelf kunnen zien of ze in aanmerking komen voor een openbare aanbesteding. Binnen het Office of Management and Budget zal één verantwoordelijke moeten toezien op het respecteren van de nieuwe regelgeving. Twee maal per jaar moeten alle overheidsdiensten publiceren hoeveel Amerikaanse goederen ze hebben aangekocht.