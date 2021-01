Oude bekende Pal Dardai moet Hertha, met Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, opnieuw op juiste spoor brengen

Hertha Berlijn heeft oude bekende Pal Dardai opnieuw aangesteld als hoofdcoach. Dat heeft de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio maandag gemeld. Zondag maakte Hertha een einde aan de samenwerking met trainer Bruno Labbadia en manager Michael Preetz.

De 44-jarige Dardai was tussen januari 1997 en juni 2011 liefst 14,5 seizoenen als speler aan de slag bij Hertha. Vervolgens was de Hongaar hoofdcoach van de club tussen februari 2015 en juni 2019. Na een sabbatjaar keerde hij vorig voorjaar terug naar Hertha, als coach van de U16-ploeg. Nu neemt Dardai dus weer de leiding over de hoofdmacht. Hij ondertekent een contract tot de zomer van 2022.

Hertha staat amper twee punten boven de degradatiestreep op de veertiende plek. Zaterdag verloor de Berlijnse ploeg op eigen veld ruim van Werder Bremen (1-4). In de nasleep van die nederlaag zette Hertha de samenwerking stop met coach Bruno Labbadia en manager Michael Preetz. Labbadia was sinds april vorig jaar T1 van de club uit Berlijn. Preetz, een ex-speler van Hertha, had een lange staat van dienst bij de club en was bijna elf jaar manager.