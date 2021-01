Officieel: amateurcompetities worden definitief stopgezet, jeugdvoetbal tot en met U13 blijft mogelijk

Tijdens de vergadering van de crisiscel van de KBVB is de unanieme beslissing genomen om alle lopende amateurcompetities voor mannen en vrouwen met onmiddellijke ingang stop te zetten. Er zal dit seizoen dus niet meer gevoetbald worden. Jeugdvoetbal tot en met U13 blijft wel nog mogelijk.

Concreet betekent deze beslissing dat de Jupiler Pro League, 1B Pro League, de Croky Cup en de Scooore Super League (Women’s Super League) de enige competities zijn die zullen worden voortgezet, dit mits naleving van de met de overheden overeengekomen akkoorden.

Alle andere competities worden als blanco beschouwd; alle rangschikkingen worden geannuleerd en er zullen geen kampioenen noch sportieve stijgers en dalers worden aangeduid. Bovendien zal er geen winnaar zijn van de Beker van België Vrouwen en Futsal.

Marc Van Craen: “Hopelijk sneller opnieuw vriendschappelijke wedstrijden”

“Deze beslissing was de enige mogelijke in het licht van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn met het oog op de bestrijding van Covid-19”, zegt Marc Van Craen, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen. “Misschien dat het in mei of juni wel opnieuw mogelijk zal zijn om wedstrijden te spelen - als we kunnen sporten, moeten we dat doen - maar dat zal dus niet in competitieverband zijn.”

Om de amateurclubs tegemoet te komen, worden ook de bondsbijdragen kwijtgescholden. “Dat kost ons ongeveer 1 miljoen euro, maar we weten dat veel clubs het moeilijk hebben. We gaan ook nog overleggen met de regeringen over extra steunmaatregelen, anders gaan veel voetbalploegen zwarte sneeuw zien.”