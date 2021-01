Hoge Gezondheidsraad beveelt aan: “Geen systematische vaccinatie van zwangere vrouwen”

De Hoge Gezondheidsraad beveelt geen systematische vaccinatie van zwangere vrouwen aan. Het kan wel op individuele basis worden overwogen als de baten-risicoverhouding gunstig is voor vaccinatie. Dat meldt de HGR maandag na een dringende adviesaanvraag vanuit de Belgische taskforce ‘Operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19’.

De taskforce wilde onder meer weten of vrouwen die zwanger zijn, een kinderwens hebben of momenteel borstvoeding geven, veilig kunnen gevaccineerd worden tegen COVID-19. Daarom boog de HGR zich over deze kwestie. Al van bij de aanzet van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19 heeft dit thema volgens de gezondheidsraad speciale aandacht gevraagd, temeer omdat het aandeel vrouwen van vruchtbare leeftijd sterk vertegenwoordigd is bij gezondheidswerkers met een verhoogd blootstellingsrisico en omdat sommige vrouwen van deze leeftijd ook bepaalde onderliggende aandoeningen kunnen hebben.

Hoewel de eerste veiligheidsstudies van de verschillende coronavaccins voor deze groep beperkt zijn, beveelt de HGR momenteel geen systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen. “Vaccinatie van zwangere vrouwen kan echter op individuele basis worden overwogen als de baten-risicoverhouding gunstig is voor vaccinatie”, stelt de raad. “Als de voordelen van het vaccineren van een zwangere vrouw groter zijn dan de mogelijke risico’s van het vaccin, bijvoorbeeld bij gezondheidswerkers met een hoog blootstellingsrisico en vrouwen die tot een risicogroep voor een ernstige COVID-19 behoren.” Volgens de HGR speelt de specialist en/of huisarts bij de beoordeling van deze risico-batenanalyse een essentiële rol.

De gegevens bij vrouwen zijn beperkt, maar de beschikbare gegevens bij proefdieren tonen geen effect van de vaccinatie op de lopende zwangerschap, noch in de preconceptiefase. De HGR heeft daarom geen bezwaar tegen de systematische vaccinatie van vrouwen van vruchtbare leeftijd die zwanger willen worden. “De zwangerschap uitstellen is de meest voorzichtige aanpak, maar indien dit niet gewenst is of niet mogelijk, kan er toch tot vaccinatie worden overgegaan”, luidt het nog.

Als er na de eerste vaccinatieprik toch een zwangerschap optreedt, zal de tweede dosis worden toegediend volgens de specifieke risico-batenverhouding van elke individuele klinische situatie. Er zijn volgens de HGR momenteel namelijk geen gegevens die wat dit betreft aanleiding geven tot bezorgdheid. “Het is belangrijk om duidelijk te maken dat het toedienen van een vaccin in geen geval een aanleiding is om een zwangerschap af te breken”, luidt het.

Tot slot heeft de HGR ook een advies voor vrouwen die borstvoeding geven. “Het is onwaarschijnlijk, of zelfs onbestaande, dat er een toxisch effect ontstaat bij zuigelingen die borstvoeding krijgen van een gevaccineerde moeder. Alle vrouwen die borstvoeding geven, kunnen zich dus laten vaccineren en hun borstvoedingsperiode voortzetten zoals zij dat zelf willen.”