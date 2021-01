KRC Genk verhuurt de Noor Mats Møller Dæhli tot het einde van het seizoen aan Nurnberg, zo maakten de Limburgers vrijdag bekend. De Duitsers bedongen ook een aankoopoptie.

Møller Dæhli kwam vorige winter over van Sankt Pauli. De Noorse international speelde uiteindelijk acht wedstrijden voor KRC Genk, zijn enige doelpunt maakte hij in maart vorig jaar in Oostende, in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen.