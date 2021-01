Oegandese gerecht vraagt einde huisarrest van opposant Bobi Wine

In Oeganda heeft een rechtbank maandag aan het leger gevraagd om een einde te maken aan het huisarrest van politiek opposant Bobi Wine. Zijn woning wordt al sinds de presidentsverkiezingen van 14 januari bewaakt.

Sinds de verkiezingen wordt Bobi Wine, tegenkandidaat van president Yoweri Museveni, vastgezet in zijn huis aan de rand van Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Soldaten en zwaargewapende agenten bewaken zijn woning. Niemand mag het domein binnen of buiten, ook zijn vrouw niet.

Bobi Wine, bijnaam van Robert Kyagulanyi, wordt beschouwd als de leider van de oppositie in Oeganda. Bij de laatste presidentsverkiezingen haalde hij ongeveer 35 procent van de stemmen. Het was echter Museveni die de verkiezingen won, hij begint nu aan zijn zesde ambtstermijn.

Nu vraagt het High Court om het huisarrest op te heffen. “De voortdurende vrijheidsbeperking van Kyagulanyi in zijn woning is onwettig. Zijn recht op vrijheid is belemmerd”, verklaarde rechter Michael Elubu. De regering rechtvaardigde het huisarrest met het argument dat het noodzakelijk was om Bobi Wine te beschermen, en zo demonstraties van de oppositie te voorkomen.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat het leger zich naar het vonnis schikt. De opposant zelf drukte maandagmiddag in een tweet zijn ontevredenheid uit: “Enkele uren na het oordeel wordt mijn huis nog altijd omsingeld”, klonk het.