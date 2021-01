Isabelle kocht huis tijdens lockdown, maar doet nu onaangename ontdekking: “Ik kan overdag niet in de tuin gaan zitten, ik ben radeloos”

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met alle omstandigheden. Dat bewijst het verhaal van Isabelle nog maar eens ten overvloede: de Française kocht een woning in een landelijke omgeving, om nu te ontdekken dat de rust die ze zocht toch geregeld verstoord wordt...

Isabelle – een schuilnaam die de Franse openbare omroep de vrouw gaf – was op zoek naar rust, en kocht in februari 2020 een huis in het pittoreske dorpje Emerainville, niet ver buiten Parijs. Op dat moment gold in heel Frankrijk een lockdown. De vrouw merkte op die manier niet op dat haar nieuwe woonst dicht bij een vliegveld lag. “We wisten van niets”, reageert de vrouw nu. “Toen de lockdown in mei afliep, waren we compleet verrast. We zijn radeloos”.

Volgens de vrouw vliegen er dagelijks honderden vliegtuigen over haar huis, vanop de Aérodrome van Lognes twee kilometer verder. “Van 9 uur ’s ochtends tot 17.30 uur ’s avonds vertrekt er om de halve minuut een vliegtuig. Ik kan overdag niet in de tuin gaan zitten. Ik kan de telefoon niet beantwoorden als er een raam open staat.”

Eén troost heeft Isabelle: haar buren zijn de vliegtuigen evengoed beu. Een actiegroep vecht de groei van het vliegveld al langer aan.