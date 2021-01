Walibi presenteert ‘Kondaa’: de langste en snelste achtbaan van de Benelux

Fans van achtbanen blijven door de coronacrisis op hun honger zitten omdat pretparken de deuren toe moeten houden. Maar wanneer de pretparken weer open mogen, kunnen ze hun hartje ophalen in Walibi. Het Belgische pretpark presenteert Kondaa, een vijftig meter hoge achtbaan die over een traject van 1.200 meter snelheden tot 113 kilometer per uur haalt. “Kijk jij ook zo uit naar de eerste rit?”, klinkt het op de Facebookpagina van Walibi.