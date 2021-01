Ricus Jansegers is nieuwe directeur ‘content’ bij VRT

VRT heeft een nieuwe directeur ‘content’. De vacature in het directiecomité wordt ingevuld door Ricus Jansegers. Hij volgt Peter Claes op die de VRT begin 2020 verliet. In die functie zal hij het creatieve aanbod van de openbare omroep op alle platformen verder ontwikkelen.

De 54-jarige Jansegers zal in nauw overleg met de andere directieleden het creatieve aanbod van de VRT stroomlijnen en het laten evolueren in functie van het snel veranderende mediagedrag van de Vlaming. Hij krijgt een nieuwe functietitel - directeur content en niet directeur productie en media. Dit past binnen de nieuwe beheersovereenkomst van VRT, klinkt het.

Jansegers is een oudgediende uit het (Vlaamse) medialandschap.“Tot begin vorig jaar was hij programmadirecteur bij DPG Media en in die functie verantwoordelijk voor VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKIDS en VTMKIDSjunior”, klinkt het nog. “Eerder verdiende hij zijn strepen bij ProSiebenSat1 Group, SBS Belgium en Canal+.” Het afgelopen jaar was Jansegers consultant bij verschillende mediabedrijven.

Ricus Jansegers Foto: VRT.

“Met zijn ervaring in Vlaamse en internationale mediabedrijven is Ricus de geknipte persoon om het talent van onze programmamakers verder te laten ontwikkelen”, zegt Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur. “De VRT heeft een sterke Beheersovereenkomst. We zetten nu de volgende stappen om die in de praktijk te brengen en met de VRT maatschappelijke impact te hebben in een sterk veranderend mediagebruik.”

Ter herinnering: Peter Claes verliet de Reyerslaan begin 2020 “in gemeenschappelijk overleg” nadat interne conflicten over vermeende belangenvermenging.

