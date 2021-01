Belgische zakenman opgepakt in Senegal na vondst van 675 kilo cocaïne

Een Belgische zakenman is vorige week opgepakt in de Senegalese hoofdstad Dakar in het kader van een onderzoek naar grootschalige drugshandel. De politie deed in hetzelfde onderzoek in december al een vondst van 675 kilo cocaïne.

De politie nam op 28 december 675 kilo cocaïne in beslag in een woning in de kustplaats Ngaparou. De drugshandelaars in kwestie konden daarbij niet opgepakt worden, maar hun identiteit was wel bekend. De betrokkenen werden daarom geseind, zodat ze het land niet zouden kunnen verlaten.

De Belgische zakenman, al langer actief in de Senegalese bouwsector, is het eerste lid van de organisatie dat gearresteerd wordt. Hij werd vorige week opgepakt in hoofdstad Dakar. “De andere verdachten, allemaal buitenlanders, worden momenteel actief opgespoord”, aldus de politie.