Ze waren de helden, maar dat beeld is gekeerd: staan we machteloos tegenover Pfizer en andere farmabedrijven?

Eerst vertragingen bij Pfizer, dan bij AstraZeneca. Nu een groot deel van de beloofde coronavaccins niet meteen geleverd wordt, rijst de vraag of dat zomaar kan. Staan we machteloos tegenover de grote farmabedrijven of kan Europa sancties opleggen? “Het is triest: we betalen voor de vaccins, maar we mogen niet weten welke garanties er zijn.”