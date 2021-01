President Poetin ontkent onthullingen over “enorm privépaleis aan Zwarte Zee”

De Russische president Vladimir Poetin heeft de beschuldigingen uit de video van criticus Aleksej Navalny over het enorme privépaleis van het staatshoofd aan de Zwarte Zee ontkend. Dat deed hij maandag in een online gesprek met studenten.

In een 2 uur lange YouTube-video van het team van Navanly wordt beweerd dat Poetin eigenaar is van een gigantisch paleis aan de Zwarte Zee. Het domein zou 40 keer zo groot zijn als Monaco, met een waarde van meer dan 100 miljard roebel (1,1 miljard euro).

Toen een student tijdens het gesprek een vraag stelde over de video, ontkende Poetin elke link met het paleis. “Niets van wat daar staat is mijn eigendom. Het behoort niet aan mij of aan mijn familie toe, en dat is ook nooit het geval geweest. Nooit”, klonk het.

Foto: AFP

Betogingen

De video en Navalny’s gevangenschap hebben zaterdag tot gewelddadige protesten geleid in meer dan honderd Russische steden. Veel mensen raakten daarbij gewond, en duizenden personen werden gearresteerd.

Door de coronapandemie zijn demonstraties in Rusland echter al maanden niet meer toegestaan. Poetin reageerde dat de burgers en de politiediensten zich aan de wet moeten houden. Hij vergeleek de organisatoren met terroristen. Navalny’s zijde, daarentegen, riep op tot nieuwe protesten op 31 januari.