Chinese president Xi waarschuwt voor “nieuwe Koude Oorlog” met Verenigde Staten

De Chinese president Xi Jinping heeft maandag, in een videoboodschap op de digitale editie van het World Economic Forum in Davos, gewaarschuwd voor een nieuwe Koude Oorlog. Hij pleitte voor meer internationale samenwerking en een vrije wereldhandel.

Xi Jinping noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar had het wel op dat land gemunt in zijn pleidooi voor meer multilateralisme en mondialisering. Vier jaar geleden, toen Donald Trump net verkozen was tot president van de Verenigde Staten, lanceerde de Chinese president al een gelijkaardige boodschap.

De nieuwe waarschuwing van Xi Jinping lijkt dan ook vooral gericht te zijn naar de opvolger van Trump, Joe Biden. “Clans oprichten of een nieuwe Koude Oorlog voeren; het verwerpen, bedreigen of intimideren van anderen; het verstoren van toeleveringsketens of sancties opleggen om isolement te veroorzaken, dat leidt enkel tot meer verdeeldheid en confrontatie in de wereld”, aldus de Chinese president. “En confrontatie leidt tot impasse”.

“Of het nu onder de vorm van een Koude Oorlog gebeurt, een echte oorlog, een handels- of technologie-oorlog, uiteindelijk schaadt dit de belangen van alle landen en het welzijn van iedereen”, klonk het nog.

China kreeg zelf ook al veel kritiek voor het belemmeren van markttoegang, maar wil zich volgens Xi meer openstellen. Het land zal handel en investeringen verder liberaliseren, om nieuwe mogelijkheden voor economische samenwerking te creëren.