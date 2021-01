Hooggerechtshof sluit corruptiezaken tegen Donald Trump

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft, vijf dagen na het einde van het presidentschap van Donald Trump, bevolen om de juridische procedure tegen Trump te sluiten. Het gaat om twee rechtszaken waarin hij wordt beschuldigd van het ongrondwettelijk profiteren van zijn presidentschap.

Trump zou in strijd met de grondwettelijke regels tegen corruptie hebben gehandeld door tijdens zijn presidentschap zijn zakenimperium niet af te stoten, waaronder een hotel bij het Witte Huis. De opperrechters verwierpen het oordeel van lagere rechtbanken dat de zaken in behandeling kunnen worden genomen.

Volgens de aanklagers had Trump geprofiteerd van buitenlandse en Amerikaanse overheidsfunctionarissen die in zijn restaurants aten of in zijn hotels sliepen, terwijl het staatshoofd volgens de grondwet geen giften of betalingen mag ontvangen zonder toestemming van het parlement.

De rechtszaken zouden hoe dan ook geen gevolgen hebben na het vertrek van Trump.