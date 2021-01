“Bijna helft van trucks keert zonder vracht terug uit Groot-Brittannië”

Zowat een maand na de brexit is de export vanuit Groot-Brittannië naar de Europese Unie nog steeds erg beperkt. “Er is geen normale vraag bij exporteurs. Zowat 40 procent van de vrachtwagens keert leeg terug naar het continent”, zegt Richard Burnett van transporteursvereniging RHA in de krant The Times.

Buitenlandse ondernemingen komen duidelijk minder naar Groot-Brittannië, omdat ritten door douaneheffingen en andere obstakels nu duurder geworden zijn. “Ze zijn bang om in een haven geblokkeerd te raken, als ze niet over de juiste douanepapieren beschikken”, aldus Burnett. “Ook de verplichte coronatest is zeer onpopulair. Op de terugweg hebben de truckers bovendien geen vracht en doen ze dus geen goede zaken.”

De topman van de vereniging van koudeketenbedrijven, Shane Brennan, schreef in een bijdrage in de krant dat er “nooit eerder dergelijke lege wegen en veerboten” waren. Hij verwijt de Britse regering onverschilligheid. “Ministers hebben de handelsproblemen bestempeld als ‘kinderziektes’, dat is niet mijn ervaring”, aldus Brennan.

Een groot deel van de Britse levensmiddelenindustrie zou problemen ondervinden bij de handel met de Europese Unie. “Die problemen zullen permanent worden als de regering geen doortastende maatregelen neemt. De Britse levensmiddelenindustrie staat aan de grenzen met de EU voor een enorme muur, en we hebben hulp nodig om over die muur te geraken.”