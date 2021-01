Raveparty met 1.200 gasten stilgelegd in Brazilië

In de Braziliaanse gemeente São José dos Pinhais heeft de politie een illegale raveparty met zowat 1.200 aanwezigen opgeheven. Dat meldt de Braziliaanse nieuwszender G1 maandag. De organisator van het feest is gevlucht toen de politie aankwam.

Nog zondagavond had de politie in São José dos Pinhais een aantal andere feestjes moeten stilleggen. Op één daarvan waren ook ongeveer 400 mensen aanwezig, zes werden gearresteerd.

Brazilië is een van de hotspots van de coronapandemie en een mogelijk veel besmettelijkere variant verergert de situatie. Tot nu zijn in het land ongeveer 217.000 mensen aan de ziekte overleden en raakten 8,8 miljoen mensen besmet. Daarmee is het land in absolute cijfers een van de zwaarst getroffen ter wereld, na India en de VS.