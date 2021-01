Zeker negen doden na doortocht van cycloon in zuidoosten van Afrika

In het zuidoosten van Afrika zijn al zeker negen doden gevallen nadat de tropische cycloon Eloise afgelopen weekend over het gebied trok. Daarbij werden windstoten opgemeten tot wel 160 kilometer per uur.

Het grootste deel van de dodelijke slachtoffers viel in de stad Beira, in het midden van Mozambique. Volgens de autoriteiten kwamen zij vooral om het leven door omvallende bomen. De districten Buzi en Nhamatanda werden ook zwaar getroffen door ovevloedige regen.

De cycloon, die de name Eloise kreeg, is inmiddels afgezwakt en is richting Zimbabwe, Botswana en andere delen van Zuid-Afrika getrokken.