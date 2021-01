Moeskroen-trainer Jorge Simao riskeert drie speeldagen schorsing voor duw aan ref

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag beslist Jorge Simao rechtstreeks voor het Disciplinair Comité te dagen. Ter zitting dinsdag zal de bondsprocureur vier speeldagen schorsing (waarvan drie effectief) en 3.500 euro boete (waarvan 3.000 effectief) vorderen tegen de trainer van Moeskroen. Aanleiding is de rode kaart die Simao kreeg voor een duw aan scheidsrechter Lardot.

De feiten deden zich zaterdag voor op Stayen in het slot van STVV-Moeskroen (0-2). Uitblinker Nuno Da Costa werd gewisseld, waarna Jorge Simao de brokken met de Portugese aanvaller moest lijmen. Dat gesprek aan de zijlijn duurde net iets te lang voor Nicolas Lardot, vierde official van dienst. Hij kwam tussenbeide, maar werd door de trainer van Moeskroen weggeduwd. Daarop toonde Erik Lambrechts hem de rode kaart. Het is al de tweede keer dat Jorge Simao dit seizoen in de tribunes wordt gezet. “Het Bondsparket tilt zwaar aan dit soort incidenten, omdat een lid van de arbitrage het slachtoffer is. Zo’n houding is onaanvaardbaar en moet streng bestraft worden”, klinkt het in de bondsactie. Voor de duw zal bondsprocureur Ebe Verhaegen dinsdag drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro vorderen.

Ook na de wedstrijd ging Jorge Simao in de fout, want ondanks zijn rode kaart gaf hij nog een interview aan Eleven Sports. Dat is nochtans verboden. De Portugees mocht zich wel nog in de kleedkamers begeven, maar een interview of persconferentie na de match druist in tegen het bondsreglement. Voor die fout wil het Bondsparket hem nog eens een speeldag voorwaardelijke schorsing opleggen (+ 500 euro boete met uitstel).

Gezien de zwaarwichtigheid van de feiten wordt Jorge Simao voor het Disciplinair Comité gedaagd. Dinsdag mag hij zich verantwoorden en kent hij ook zijn straf. Op 2 februari moet de Portugese coach ook voorkomen, omdat hij ondanks een schorsing tegen Genk (2-0 winst) op 16 januari met zijn technische staf had gecommuniceerd.