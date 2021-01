Van de Busby Babes tot Chapecoense: de voetbalwereld heeft een (te) lange geschiedenis van fatale vliegtuigcrashes

Vier jaar nadat bijna de hele selectie van Chapecoense overleed in een vliegtuigcrash, is het Braziliaanse voetbal opnieuw in rouw. De voorzitter en vier spelers van vierdeklasser Palmas Futebol e Regatas kwamen om bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuig zou hen naar een bekerwedstrijd in Goniana brengen, maar tijdens het opstijgen liep het mis. Het is een nieuw hoofdstuk in de lange en tragische geschiedenis van vliegtuigongelukken waarbij enkele grote namen of zelfs hele voetbalploegen lieten al het leven.