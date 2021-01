Waals minister van Luchthavens pleit voor vastberadenheid “tegenover chantage van Ryanair”

“We moeten vastberaden zijn tegenover de chantage van Ryanair.” Dat verklaarde Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke maandag in de bevoegde commissie van het Waals Parlement. “De maatschappij moet met redelijke voorstellen komen, met respect voor de procedures in ons land, met name over de bescherming van werknemers”, aldus de minister, die erkende dat de Ierse luchtvaartmaatschappij “wellicht geen problemen zou hebben om te verhuizen naar een luchthaven in de buurt van die van Charleroi, “waar de groei sinds 2013 stagneert op een constant aanbod van 3,5 miljoen zitjes”.