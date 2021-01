Galatasaray huurt Henry Onyekuru opnieuw van Monaco

Henry Onyekuru, voormalig speler van Eupen en Anderlecht, wordt door Monaco opnieuw verhuurd aan Galatasaray. De Turkse topclub kan tot het einde van het seizoen rekenen op de 23-jarige Nigeriaan. Het bedong ook een aankoopoptie.

Het wordt voor Onyekuru, die sinds de zomer van 2019 onder contract staat in het prinsdom, zijn derde huurperiode bij Galatasaray. Eerder verhuurde Everton hem in het seizoen 2018-2019 al eens aan de club uit Istanboel. En in het voorjaar van 2020 stuurde Monaco hem opnieuw naar Galatasaray. Bij Monaco kwam hij in de heenronde dit seizoen tot slechts 139 speelminuten in de Ligue 1, verdeeld over vier wedstrijden. Bij ‘Gala’ speelde hij eerder 56 wedstrijden, waarin hij 17 goals maakte en 8 assists gaf. In het seizoen 2018-2019 hielp hij de club de dubbel - titel en beker - winnen.

In België kwam de aanvaller in het seizoen 2016-2017 tot 22 goals bij Eupen. Een jaar later scoorde hij 9 keer in 19 matchen voor Anderlecht.