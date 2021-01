VBO waarschuwt voor “tsunami” aan faillissementen en banenverlies: “Ik moest even gaan zitten toen ik de cijfers zag”

Liefst 50.000 faillissementen en een verlies van 120.000 banen, dat is het weinig rooskleurige toekomstbeeld dat het Verbond van Belgische Ondernemingen vandaag schetste van de Belgische economie. “Ik moest toch even gaan zitten toen ik die cijfers zag”, bekent topman Pieter Timmermans.

Het omzetverlies door de coronapandemie zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven naar adem moeten happen, zo blijkt uit berekeningen van bedrijfsinformatiekantoor Graydon in opdracht van het VBO.

Gezonde bedrijven zwaar ziek

Concreet blijken liefst 103.000 bedrijven die vóór de coronacrisis nog blaakten van gezondheid, vandaag in financiële moeilijkheden te verkeren. Dat zijn er 20.000 méér dan in september, toen het VBO en Graydon dezelfde oefening maakten. Om u een idee te geven: 103.000 bedrijven, dat is één bedrijf op vier. En die zijn goed voor 400.000 banen.

Alles samen zit intussen zowat 30 procent van de Belgische bedrijven in lastige papieren. Vooral bij de eenmanszaken en de kleinere bedrijven (tot 50 werknemers) is de situatie stilaan acuut. En hoe jonger die bedrijven, hoe lastiger ze het hebben. Zowat alle sectoren zijn getroffen. Bij de horeca gaat het intussen al om meer dan vier op de tien, maar ook bijvoorbeeld in de voedingssector dreigt één bedrijf op de drie in nauwe financiële schoentjes te komen. Volgens het VBO is er dik 80 miljard euro cash nodig om die bedrijven weer op een normaal niveau te laten draaien.

Cash verbrand in de sneltempo

Intussen zijn de gezonde bedrijven – die zijn er gelukkig ook nog – wel in sneltempo cash aan het verbranden: terwijl zij in september nog konden teren op 1.100 miljard euro aan reserves om de ergste nood te lenen, is dat bedrag in januari geslonken naar 866 miljard euro. Het VBO vraagt de regering dan ook om dringend met een “solvabiliteitsplan” uit te pakken teneinde de financiën van de bedrijven te versterken. De werkgeversorganisatie denkt daarbij onder meer aan een hervorming van de notionele intrestaftrek en het mobiliseren van de vele miljarden die nu op spaarboekjes geparkeerd staan en daar amper tot niets opbrengen.

Zonder zo’n plan dreigt de komende jaren een “geleidelijke tsunami” van 50.000 faillissementen en vereffeningen, zo waarschuwt VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. Die 50.000 komen boven op de gewone faillissementen, gemiddeld zo’n 10.000 per jaar. Dat maakt dat 100.000 tot 120.000 banen voor de bijl dreigen te gaan. “Ik moest toch even gaan zitten toen ik die cijfers zag”, bekent Timmermans. VBO-hoofdeconoom Edward Roosens is vooral beducht voor het sneeuwbaleffect dat een dergelijke faillissementengolf kan veroorzaken: “Te veel faillissementen in een sector kan een effect hebben op de financiële stabiliteit van andere bedrijven in die sector.”