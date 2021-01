Benfica, met Mile Svilar voor het eerst dit seizoen tussen de palen, lijdt puntenverlies

Benfica heeft maandag op de vijftiende speeldag van de Portugese Primeira Liga 1-1 gelijkgespeeld tegen Nacional. Bij de Portugese topclub stond Mile Svilar voor het eerst dit seizoen onder de lat. De Belgische belofteninternational profiteerde van een grote uitbraak van COVID-19 bij de club.

Chiquinho bracht Benfica op het kwartier op voorsprong. De aanvallende middenvelder zag eerder in de openingsminuten al een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. Drie minuten na rust kwam Nacional langszij dankzij een treffer van Rochez. Benfica drong nadien nog aan, maar kon niet meer scoren. Het bleef 1-1.

Met tien spelers in isolatie na een coronabesmetting, onder wie Rode Duivel Jan Vertonghen, was het voor coach Jorge Jesus niet makkelijk een degelijk elftal tussen de lijnen te brengen. Voor Svilar, die al een tijdje derde doelman is bij Benfica, waren het zijn eerste speelminuten dit seizoen. Hij speelt wel geregeld mee met het tweede elftal van de club, dat uitkomt in tweede klasse.

In de tussenstand komt Benfica met 33 punten na 15 speeldagen voorlopig alleen op de tweede plaats. Koploper en stadsrivaal Sporting telt drie minuten meer, Porto heeft als derde één punt minder dan Benfica. Beide ploegen moeten wel hun wedstrijd van de vijftiende speeldag nog spelen. Sporting gaat dinsdagavond op bezoek bij Boavista, Porto trekt later maandag naar Farense.