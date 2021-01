Minstens 19 doden bij busongeval in Brazilië

Bij een busongeval zijn in Brazilië maandag minstens negentien mensen om het leven gekomen en een dertigtal personen gewond geraakt. Dat melden de Braziliaanse autoriteiten.

De bus was op weg van Ananindeu, in de noordelijke staat Para, naar Balneario Bamboriu, in het zuiden, een tocht van zo’n 3.500 kilometer. Maandagochtend kwam die busreis abrupt ten einde toen het voertuig, met 53 passagiers en twee chauffeurs, om nog onbekende reden van de weg raakte.

Ondanks de snelle aankomst van de hulpdiensten en twee helikopters, kwamen negentien mensen om het leven. Zeker 33 anderen raakten gewond, van wie er zeven in ernstige toestand verkeren.

Volgens de politie heeft de chauffeur van de bus de crash overleefd, hij wordt ondervraagd door de politie.