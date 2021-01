Ik hou van mij, en mij en mij: alle vragen over narcisme beantwoord

Het doek is gevallen over vier jaar Trump. Wat we ons het meest van zijn termijn in het Witte Huis zullen herinneren? Zonder meer zijn narcisme zonder grenzen. Vier jaar lang waren we getuigen van de onthutsende vormen die narcisme kan aannemen. En daar kunnen we maar beter van leren. Want narcisme zit vaak dichter bij huis dan je denkt. We trokken met 8 vragen naar psycholoog en psychiater.