“Uitbraken zijn gevolg van grote netwerken van jonge kinderen binnen en buiten school”

Knip de banden door die kinderen jonger dan 13 jaar hebben búíten de school. Als er één maatregel is die we volgens de virologen nu moeten nemen, dan is het die wel. Dinsdag komt de Vlaamse regering met een voorstel.

Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, zegt verbaasd te zijn dat het Overlegcomité vorige week niet besliste om de buitenschoolse activiteiten op te schorten. “De virologen pleiten daar al weken voor”, zegt hij. “Als het de bedoeling is om de scholen zo lang mogelijk open te houden, waarom wachten we daar dan mee?”

De buitenschoolse activiteiten zijn de experts inderdaad een doorn in het oog. Sporten, de jeugdbeweging, muziekschool: tot nu kunnen jonge kinderen die hobby’s nog volop beoefenen. Zelfs meerdere per week. Net daar worden volgens de virologen bruggetjes gevormd tussen de verschillende bubbels. “De uitbraken die we nu in lagere scholen zien, zijn het gevolg van de grote netwerken die nog mogelijk zijn tot en met 12 jaar”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).

Verschillende gemeenten hebben intussen het heft in eigen handen genomen door de buitenschoolse activiteiten binnen hun grenzen te annuleren. Het is ook de bedoeling van de Vlaamse regering om die lijn algemeen door te trekken. Maandag vond daarover overleg plaats tussen de ministers van Sport, Jeugd en Cultuur van de verschillende gemeenschappen en enkele experten van de GEMS. De voorstellen die daar geformuleerd werden, zijn intussen afgetoetst met het werkveld. Pistes zijn kleinere groepen of binnenactiviteiten beperken. Tegelijkertijd wil Weyts wel meer perspectief voor de kinderen ouder dan 12 jaar.

Het is de bedoeling om dat overleg vandaag (dinsdag) verder te zetten en met een plan te komen dat voor alle gemeenschappen hetzelfde is. Het is immers ondenkbaar dat een Nederlandstalige jeugdbeweging in Brussel zich aan andere regels zou moeten houden dan een Franstalige. Woensdag vindt dan een nieuw overleg plaats met de federale vertegenwoordigers om alles indien nodig in het juiste wettelijke kader te gieten.