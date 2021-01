Hoe de lockdown ons doet bewegen: Start2run-loopjes verdubbeld in coronajaar

We zijn met ons allen meer beginnen te lopen tijdens de lockdown. Dat blijkt uit de statistieken van Start2run. Waar in een gemiddeld jaar zo’n miljoen loopjes worden gelogd, waren dat er vorig jaar dubbel zo veel.

Een piek in downloads in het eerste lockdownweekend, een piek in aantal activiteiten in april en mei, en opnieuw een piek in november toen de tweede lockdown werd afgekondigd. Als er niets anders te doen is, grijpen we naar onze loopschoenen, zo blijkt. “Als we puur naar downloads kijken, dan is het weekend van 21-22 maart heel duidelijk. In dat weekend hadden we een piek in nieuwe app-downloads. Normaal zien we vooral downloads op zondag en maandag, maar tijdens de eerste lockdown zagen we plots meer downloads in de weekdagen”, zegt Marijke De Vuyst van Start2Run. “De lockdown, de communicatie van de overheid om toch te blijven bewegen en het mooie weer hebben er volgens ons voor gezorgd dat veel mensen zijn beginnen te lopen.”

Ook in november, bij de tweede lockdown, ging het aantal gebruikers omhoog. “Normaal is november nochtans een mindere maand: het wordt donkerder en kouder, geen echte loopmaand. Dat was in 2020 duidelijk anders. In de facebookgroepen zien we ook dat mensen elkaar blijven motiveren. Dat helpt om het te vol te houden.”