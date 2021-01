Duitsland levert alweer geen splijtstof voor Doel: “Dat kan tot problemen leiden”

Beveren-Waas - Duitsland heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd de uitvoer van uranium voor de kerncentrales in Doel opgeschort. “Dat kan tot problemen leiden, want een kwart van de ‘brandstof’ voor de kerncentrales komt uit Duitsland”, zegt Kamerlid Samuel Cogolati (Ecolo).

Sinds begin dit jaar komt er vanuit Duitsland geen splijtstof meer naar België. Door een klacht van een Duitse milieubeweging is de uitvoer al voor de tweede keer in enkele maanden tijd opgeschort. Een van de redenen is het gevaar dat de kerncentrale in Doel ook voor Duitsland vormt: bij een kernongeval zouden ook grote delen van Noordrijn-Westfalen door radioactieve wolk getroffen kunnen worden. Zolang de rechtszaak hangende is, komt er geen splijtstof meer naar ons land. Nochtans is dat uranium essentieel voor de werking van de kernreactoren in Doel en Tihange. Er wordt geschat dat een kwart van die splijtstof uit Duitsland komt, al zijn de exacte leveranciers onbekend wegens verplichte geheimhouding.

“Die rechtszaak is een wake-upcall voor kernenergie in België”, zegt Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati. Hij wijst erop dat ons land ook voor kernenergie afhankelijk blijft van het buitenland en vreest dat Duitsland, dat heeft ingestemd met een kernuitstap in 2022, straks minder geneigd zal zijn nog splijtstof te exporteren. “Dit toont aan dat de leveringsrisico’s reëel zijn”, zegt Cogolati. “Uranium wordt niet in ons land gevonden. België moet dus een beroep doen op hernieuwbare energiebronnen om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen.”

In december noemde minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dat uraniumtekort nog “serieus”. Zeker omdat het volgens uitbater Engie niet evident is om een alternatieve leverancier te vinden. De kwestie komt vandaag opnieuw aan bod in de Kamer.