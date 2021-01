1.600 mensen uit twee Antwerpse wijken lieten zich testen op coronavirus, stad hoopt nog op meer

Antwerpen - In Antwerpen hebben tot nu toe 1.600 mensen gehoor gegeven aan de persoonlijke oproep vanwege de stad om zich te laten testen, nadat er een erg hoog aantal besmettingen met de Britse variant van het coronavirus werd vastgesteld in hun twee wijken. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) hoopt dat de komende dagen nog wat meer van de 6.500 aangeschreven bewoners zich zullen registreren en laten testen, zodat er toch wordt afgeklokt op een derde van de bevolking ouder dan zes jaar van de wijken in kwestie.

De Wever gaf maandagavond tijdens de digitale gemeenteraadszitting aan dat hij vooraf niet goed wist wat hij moest verwachten van het experiment. “Het is de eerste keer dat dit gebeurt en het moest allemaal heel snel gaan”, zegt hij. “Ik heb er nu toch goede hoop op dat we ruim over de 2.000 mensen zullen eindigen. Zaterdag met de sabbat waren er trouwens nog niet veel joodse burgers bij, maar zondag en zeker maandag waren dat er al merkelijk meer. Je moet er ook nog de leerlingen en leerkrachten bijtellen die zich hopelijk nog in hun school zullen laten testen.”

Het stadsbestuur hoopt met de wijkbrede testronde een goed beeld te krijgen van de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant ervan en daar dan eventueel extra maatregelen op te kunnen baseren. Ook in het district Zandvliet, waar een uitbraak op school werd vastgesteld, wordt er intussen aan grootschalige testing gewerkt, maar dan via scholen. “Daar gaat het om 10.000 mensen en bovendien meer gedecentraliseerde wijken dan in de stad”, zegt schepen van Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA). “In eerste instantie willen we dus via de scholen en vervolgens van daaruit via hoogrisicocontacten zicht krijgen op de situatie.”