Hoe erg is de situatie nu eigenlijk? Biostatisticus Wenseleers: “Keur alle vaccins onmiddellijk goed, of we redden het niet”

“Het rijk der vrijheid is in zicht.” Dat zei onze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A), nog geen drie weken geleden. En nu stokt de levering van de vaccins, spoken angstaanjagende varianten rond, en kleuren alle cijfers weer rood. De enige uitweg uit die derde golf is vaccinatie, zegt professor biostatistiek Tom Wenseleers (KU Leuven). “Iedereen weet dat AstraZeneca uiteindelijk wel goedgekeurd zal worden. Waarop zitten we dan nog te wachten?”