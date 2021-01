Na coach Zinédine Zidane test ook Nacho bij Real positief op coronavirus

De Spaanse verdediger Nacho Fernandez is besmet met het coronavirus. Dat maakte zijn club Real Madrid maandagavond bekend.

Het nieuws over de positieve test komt er enkele dagen nadat ook coach Zinédine Zidane een positieve controle aflegde. De Fransman verblijft in quarantaine en miste daardoor zaterdag de 1-4 zege bij Alaves, waar onder meer Hazard scoorde. Nacho zat toen al niet meer in de selectie, mogelijk uit voorzorg.

De 22-voudige international speelde dit seizoen tien wedstrijden voor de Koninklijke. Centraal achterin moet hij Ramos en Varane voor zich dulden.