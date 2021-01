“Anderlecht had tegen Waasland-Beveren strafschop moeten krijgen”, vindt Referee Department

RSC Anderlecht had vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren meteen na de rust een strafschop moeten krijgen voor handspel. De videoref greep onterecht niet in, zo meldde het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag in zijn wekelijkse beoordeling van de scheidsrechters.