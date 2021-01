Franse onderzoeksrechter vraagt geen verdere onderzoeksdaden in zaak rond Luc Bésson en Sand Van Rooy

De Franse onderzoeksrechter heeft geen verdere onderzoeksdaden bevolen in de zaak rond de bekende cineast Luc Besson (61). Dat meldt zijn advocaat aan Le Point. Hij werd door de Vlaams-Nederlandse actrice Sand Van Rooy beticht van verkrachting.

Concreet is Luc Besson door de onderzoeksrechter onder het statuut van ‘témoin assité’ geplaatst. In Frankrijk is dat een statuut tussen ‘mis en éxamen’ (aangeklaagd) en ‘témoin’ (getuige). Dat statuut wil zeggen dat de persoon mogelijk betrokken is bij strafrechtelijke feiten en dat er sprake is van ‘aanwijzingen’, maar geen harde bewijzen. Daarnaast heeft de onderzoeksrechter geen verdere onderzoeksdaden bevolen.

De beslissing kwam er na een verhoor van ruim vijf uur. “Dit toon aan dat de betichtingen aan het adres van Meneer Besson geen grond van waarheid bevatten”, zei zijn advocaat na afloop. “En dit nadat het eerst dossier geklasseerd werd.”

De Vlaams-Nederlands actrice Sand Van Roy stapte in 2018 voor de eerste keer naar het Franse gerecht. De Vlaamse actrice beschuldigde de filmmaker ervan dat hij haar twee jaar lang had verkracht. De beroemde Franse regisseur – bekend van films als Nikita, Léon en de blockbuster Taxi – is een begrip in Frankrijk. Maar na negen maanden onderzoek klasseerde het parket van Parijs de zaak zonder gevolg. Dat leidde ertoe dat nog acht andere vrouwen met gelijkaardige getuigenissen naar buiten, waarop het parket een tweede onderzoek opende.

Sand Van Roy of haar advocaat hebben nog niet gereageerd op het nieuws.