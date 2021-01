Nog altijd geen akkoord over beloftenteams in 1B

Vandaag staat er nog eens een Algemene Vergadering van de Pro League op het programma. De kans dat er serieuze beslissingen worden genomen over de integratie van de U23 in 1B en de verlenging van de competitieformat met 18 clubs plus mini-play-offs is nul.

Eerst een beslissing die wellicht wél zal worden genomen: na 1 april mogen geen wedstrijden meer worden uitgesteld wegens Covid-19. Het huidige aantal van zeven besmettingen per club om een wedstrijd te verdagen vervalt dan, om de laatste speeldagen van de competitie niet met een verhakkeld klassement af te werken.

De andere thema’s kwamen reeds op 14 december aan bod en er werd geen akkoord gevonden. Naar aloude Pro League-gewoonte is er na zes weken nog altijd geen akkoord. Over de definitieve integratie van de U23 – vier ploegen uit 1A – in 1B is men het in principe eens, maar niet over de modaliteiten. De meesten vinden dat er met stijgers en dalers moet worden gewerkt, de vier voorlopig uitverkorenen (Club Brugge, Genk, Standard en Anderlecht) willen dat 1B-ticket voor altijd.

Extra moeilijkheid is dat de amateurcompetities werden stilgelegd en er uit die reeks geen stijgers zijn. Lierse Kempenzonen zou volgens sommigen zo automatisch in 1B moeten blijven, wat met de komst van Virton – dat de rechtszaak wegens onrechtmatige weigering van de licentie won – 1B weer op acht ploegen zou brengen. Dat leidt dan weer tot de verdwijning van Club NXT, de beloften van Club Brugge, uit 1B.

CEO Pierre François kwam nog met een nieuw idee: volgend seizoen twee extra stijgers uit de amateurs en dan nog de vier beloftenploegen, waardoor 1B uit 14 clubs zou bestaan. Allemaal manoeuvres om die competitiehervorming erdoor te krijgen, terwijl het 21st Club ook een audit uitvoert, onder meer naar de meest geschikte competitievorm. “Waarom die haast?”, vragen sommige clubs zich af.

Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, geeft zichzelf nog twee à drie weken om tot een akkoord te komen, want hij wil aan de U23 ook de verlenging met één seizoen van de competitieformule met 18 plus mini-play-offs koppelen. Normaal zou men in het seizoen 2022-23 opnieuw naar 16 gaan, maar dat wil men dus een jaartje opschuiven. Dat betekent echter andermaal een overladen voetbalseizoen, want van 21 november tot 18 december 2022 wordt het WK 2022 afgewerkt.