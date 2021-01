Toby Alderweireld kegelt Wycombe Wanderers en cultheld Adebayo Akinfenwa uit de FA Cup

Toby Alderweireld heeft zich maandagavond met Tottenham geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. De Spurs wonnen in de vierde ronde met 1-4 op het veld van tweedeklasser Wycombe Wanderers.

De thuisploeg kwam na 25 minuten op voorsprong langs Fred Onyedinma maar net voor de pauze maakte Gareth Bale op assist van Lucas Moura gelijk. De Spurs hadden daarvoor al twee keer het doelhout geraakt.

Na de koffie, met verse krachten als Kane en Son in de ploeg, maakte Tottenham het verschil. De Londenaars moesten wel wachten tot de slotfase voor ze nog drie keer scoorden langs Harry Winks (86.) en invaller Tanguy Ndombele (87. & 90+3.). Alderweireld maakte de hele wedstrijd vol. Bij de thuisploeg mocht Adebayo Akinfenwa in de tweede helft invallen.

De ploeg van José Mourinho speelt over twee weken (9, 10 of 11 februari) in de achtste finales op het veld van Everton. De Toffees klopten zondag tweedeklasser Sheffield Wednesday met 3-0.